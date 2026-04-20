Video Yaşam Diyarbakır'da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video
Diyarbakır'da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video

Diyarbakır'da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video

20 Nisan 2026 | 10:26

Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Sarıerik Mahallesi’nde bir konut ve bitişiğindeki yapıya çekilen kaçak elektrik hatları dron ile tespit etti. Kaçak elektrik denetiminde kullanılan dronu gören bir şahıs elektrik direğine tırmanarak bağlantıları iptal etti. Bu anlar dron tarafından saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut’un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:09
Beşiktaş'ta 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut'un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2026 | 10:08
Diyarbakır’da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video 01:48
Diyarbakır'da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video 20.04.2026 | 09:33
Eski eşi 17 bıçak darbesi ile yaraladı, ölü numarasıyla kurtuldu! | Video 03:41
Eski eşi 17 bıçak darbesi ile yaraladı, ölü numarasıyla kurtuldu! | Video 20.04.2026 | 09:32
Ankara’da yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştıran mekanlara operasyon kamerada: 29 gözaltı | Video 01:44
Ankara’da yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştıran mekanlara operasyon kamerada: 29 gözaltı | Video 20.04.2026 | 09:25
Son dakika | Ankara Sincan’da boya fabrikasında yangın | Video 02:10
Son dakika | Ankara Sincan'da boya fabrikasında yangın | Video 20.04.2026 | 09:18
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 01:19
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 20.04.2026 | 09:12
Hatay’da balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası | Video 00:32
Hatay'da balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası | Video 20.04.2026 | 09:11
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 01:44
Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 20.04.2026 | 09:07
Kahramanmaraş’ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti | Video 02:08
Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti | Video 20.04.2026 | 08:39
Son dakika | Kahramanmaraş okul saldırısı olayında yeni gelişme: 25 gözaltı | Video 02:24
Son dakika | Kahramanmaraş okul saldırısı olayında yeni gelişme: 25 gözaltı | Video 20.04.2026 | 08:38
Son dakika | Canlı yayında bıçaklı dehşet! Karagül lakaplı Merve Ceran vahşeti canlı yayınladı | Video 01:41
Son dakika | Canlı yayında bıçaklı dehşet! Karagül lakaplı Merve Ceran vahşeti canlı yayınladı | Video 20.04.2026 | 08:23
Bakırköy’de otomatik vites kilitlenince trafik durdu! | Video 01:21
Bakırköy’de otomatik vites kilitlenince trafik durdu! | Video 20.04.2026 | 07:52
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:26
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 20.04.2026 | 07:49
Avcılar’da 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı | Video 05:23
Avcılar'da 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı | Video 20.04.2026 | 07:39
İstanbul’da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video 00:12
İstanbul'da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video 20.04.2026 | 07:34
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 03:15
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 19.04.2026 | 23:30
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 00:18
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 19.04.2026 | 21:11
Hakkari’de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 00:27
Hakkari'de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 16:49
Kilis’te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 00:53
Kilis'te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 19.04.2026 | 16:35
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel’den şok ifade... ’Tecavüz ile ilgim yok’ | Video 00:22
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel'den şok ifade... 'Tecavüz ile ilgim yok' | Video 19.04.2026 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA