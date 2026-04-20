Diyarbakır'da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video

20 Nisan 2026 | 10:26

Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Sarıerik Mahallesi’nde bir konut ve bitişiğindeki yapıya çekilen kaçak elektrik hatları dron ile tespit etti. Kaçak elektrik denetiminde kullanılan dronu gören bir şahıs elektrik direğine tırmanarak bağlantıları iptal etti. Bu anlar dron tarafından saniye saniye görüntülendi.