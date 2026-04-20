İzmir'de korna çalan motosiklet sürücüsü darp edildi | Video

20 Nisan 2026 | 10:43

İzmir'in Çiğli ilçesinde sinyal vermeden dönüş yapan bir aracı korna çalarak uyaran motosiklet sürücüsü, otomobilden inen kişilerin saldırısına uğradı. Olay anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü F.G. (39), önünde ilerleyen ve sinyal vermeden sağa dönüş yapan otomobili korna çalarak uyardı. Kendisine korna çalınmasına tepki gösteren araç sürücüsü, otomobilden inerek motosiklet sürücüsüne saldırdı.


Araçtaki diğer kişiler de darbetti
Sürücünün saldırısının ardından araçta bulunan diğer kişiler de inerek motosiklet sürücüsünü darp etti. Darp esnasında şüpheliler, motosiklet sürücüsüne küfür ve hakaretler etti. Yaşanan şiddet anları ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.


Görüntülerle suç duyurusunda bulundu
Olayın ardından motosiklet sürücüsü F.G. (39), kask kamerası görüntülerini yanına alarak polis merkezine gitti. F.G., kaydettiği görüntülerle birlikte saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de korna çalan motosiklet sürücüsü darp edildi | Video 20.04.2026 | 10:38
