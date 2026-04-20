İstanbul Üsküdar'da köpek sürüsünün araçlara saldırısı kamerada | Video

20 Nisan 2026 | 12:47

İstanbul Üsküdar Burhaniye ve Kısıklı mahallelerinde sokak köpeklerinin sürü halinde dolaşması vatandaşları tedirgin etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin park halindeki bir aracın tamponuna zarar verdiği ve bir vatandaşı kovaladığı anlar yer aldı.

Üsküdar'da sokak köpeklerinin sürü halinde dolaşarak park halindeki bir araca zarar verdikleri anlar mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. Öte yandan köpeklerin bir vatandaşı da kovalarken olay, mahallede sabah ve akşam saatlerinde sıkça yaşanan köpek saldırılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde köpeklerin bir araca zarar verdiği; ardından bir vatandaşı kovaladığı ve vatandaşın panik halinde uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.


"Köpekleri 'Alıyoruz' diyorlar, götürüyorlar sonra aynı yere bırakıyorlar"
Mahalle sakinlerinden Ebru Üstaş, mahalledeki başıboş köpek sorununun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Ben çocukluğumdan beri bu mahallede yaşıyorum. Bu köpekler bizim ciddi sıkıntımız. Bana da birkaç sefer saldırdı. Böyle grup şeklinde geziyorlar. Köpekleri alıyoruz diyorlar, götürüyorlar, kısırlaştırıp aynı yere bırakıyorlar. Biz böyle olmasını istemiyoruz. Bu sorun on senedir var, hiç bitmedi. Can havliyle kendimi bir binanın içine attım. Zillere bastım, birisi kapıyı açtı da öyle kurtuldum" şeklinde konuştu.


"Sokak hayvanlarının daha güvenli alanlara alınmasını istiyoruz"
Bir diğer mahalle sakini Vesile Büyüktürk ise sabah saatlerinde işe giderken saldırıya uğradığını belirterek, "Sabah çok erken bir saat işe gidiyorum ve burada birkaç kez köpeklerin saldırısına uğradım. Gerçekten çok korkutuyor. Biz hayvanları seviyoruz ama bu sokak hayvanlarının daha güvenli alanlara alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Büyüktürk, eski Alman Hastanesi çevresinde ise 10-15 köpeğin sürü halinde dolaştığına dikkat çekti.


"Sabahları okula giderken çok korkuyoruz"
Mahallede yaşayan çocuklardan Bahar Terzioğlu da korku yaşadıklarını belirterek, "Sabahları okula giderken çok korkuyoruz. Çünkü köpekler saldırıyor. Sokaklara oyun oynamaya çıkamıyoruz" dedi. Emirhan Üstbaş ise yaşanan panik anlarına dikkat çekerek, "İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. Kaçınca köpekler kovalıyor. O an herkes korkudan kaçmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.


Mahalle sakinleri, sokak köpekleriyle ilgili kalıcı çözüm bulunmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.

İstanbul Üsküdar’da köpek sürüsünün araçlara saldırısı kamerada | Video 04:20
İstanbul Üsküdar'da köpek sürüsünün araçlara saldırısı kamerada | Video 20.04.2026 | 12:43
Mardin’de öldürülüp cesedi yakılan Ramazan’ın cinayet şüphelisi 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 01:37
Mardin'de öldürülüp cesedi yakılan Ramazan’ın cinayet şüphelisi 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 20.04.2026 | 12:37
Esenyurt’ta tekstil fabrikasında yangın | Video 00:39
Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın | Video 20.04.2026 | 12:32
İstanbul’da AVM otoparkında drift atan sürücülere 700 bin lira ceza | Video 00:39
İstanbul'da AVM otoparkında drift atan sürücülere 700 bin lira ceza | Video 20.04.2026 | 12:23
Pazar arabası çalan hırsız Taksim Güven Timlerince yakalandı 00:33
Pazar arabası çalan hırsız Taksim Güven Timlerince yakalandı 20.04.2026 | 12:17
Kahramanmaraş’ta ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:23
Kahramanmaraş’ta ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 20.04.2026 | 12:09
Son dakika | Kahramanmaraş’ta hastane odasında 80 yaşındaki hastaya öz evladından şiddet | Video 00:46
Son dakika | Kahramanmaraş'ta hastane odasında 80 yaşındaki hastaya öz evladından şiddet | Video 20.04.2026 | 12:01
Adana’da leyleklerin görsel şöleni kamerada | Video 00:28
Adana'da leyleklerin görsel şöleni kamerada | Video 20.04.2026 | 10:44
Sarıyer’de teknede yangın | Video 00:34
Sarıyer'de teknede yangın | Video 20.04.2026 | 10:42
İzmir’de korna çalan motosiklet sürücüsü darp edildi | Video 02:38
İzmir'de korna çalan motosiklet sürücüsü darp edildi | Video 20.04.2026 | 10:38
Kış uykusundan uyanan ayılar Bayburt’un köylerinde böyle yiyecek aradı | Video 01:52
Kış uykusundan uyanan ayılar Bayburt’un köylerinde böyle yiyecek aradı | Video 20.04.2026 | 10:32
İzmir’de suç delillerini gizlemek için evi yakan 10 şüpheli yakalandı | Video 03:21
İzmir'de suç delillerini gizlemek için evi yakan 10 şüpheli yakalandı | Video 20.04.2026 | 10:27
Beşiktaş’ta 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut’un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:09
Beşiktaş'ta 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut'un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2026 | 10:08
Diyarbakır’da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video 01:48
Diyarbakır'da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video 20.04.2026 | 09:33
Eski eşi 17 bıçak darbesi ile yaraladı, ölü numarasıyla kurtuldu! | Video 03:41
Eski eşi 17 bıçak darbesi ile yaraladı, ölü numarasıyla kurtuldu! | Video 20.04.2026 | 09:32
Ankara’da yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştıran mekanlara operasyon kamerada: 29 gözaltı | Video 01:44
Ankara’da yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştıran mekanlara operasyon kamerada: 29 gözaltı | Video 20.04.2026 | 09:25
Son dakika | Ankara Sincan’da boya fabrikasında yangın | Video 02:10
Son dakika | Ankara Sincan'da boya fabrikasında yangın | Video 20.04.2026 | 09:18
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 01:19
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 20.04.2026 | 09:12
Hatay’da balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası | Video 00:32
Hatay'da balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası | Video 20.04.2026 | 09:11
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 01:44
Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 20.04.2026 | 09:07

