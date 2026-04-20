Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi | Video

Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi
20 Nisan 2026 | 14:12

İstanbul Maltepe'de alkollü kullandığı otomobille çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'na çarparak ölümüne neden olan Cihan Bulut hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaza, 31 Ocak saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Cihan Bulut, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kazanın ardından sürücü, taksiye binerek kaçarken, araçta bulunan diğer 3 kişi olay yerinde kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından ifadeleri alınan 3 kişi, Cihan Bulut ile birlikte alkol aldıklarını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 7 suç kaydı bulunan şüpheliyi 12 saat sonra gözaltına aldı. Yapılan idrar testinde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Cihan Bulut, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin tanıklarla birlikte alkol aldıktan sonra aracıyla seyir halindeyken Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptığı ve Karamehmetoğlu'nun genel beden travmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. Tanıkların yapılan alkol ölçümlerinde yüksek promil tespit edildiği, ifadelerinde birlikte yüksek miktarda alkol tükettiklerini ve şüphelinin de aynı oranda alkol aldığını beyan ettikleri aktarıldı. Kazaya tanık olan Onur B.'nin ifadesinde ise şüphelinin yüksek hızla 'makas atarak' ilerlediği sırada bekçinin aracına çarptığını, araçtan inen kişilerin alkollü olduklarının anlaşıldığını söylediği belirtildi. Şüpheli hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Cihan Bulut'un 21 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Maltepe’de bekçinin ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi | Video 02:40
Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi | Video 20.04.2026 | 13:52
Samsun’da silahla yaralamadan aranan şahıs çelik yelekle yakalandı | Video 00:33
Samsun'da silahla yaralamadan aranan şahıs çelik yelekle yakalandı | Video 20.04.2026 | 13:50
Karadeniz Ereğli’de sahte para operasyonu | Video 01:04
Karadeniz Ereğli'de sahte para operasyonu | Video 20.04.2026 | 13:44
Okullarda eylem yapacağı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:25
Okullarda eylem yapacağı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 20.04.2026 | 13:42
Edirne’de başıboş köpek saldırısı kamerada... 19 yaşındaki genç yaralandı | Video 00:29
Edirne’de başıboş köpek saldırısı kamerada... 19 yaşındaki genç yaralandı | Video 20.04.2026 | 13:40
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak vurgun yapan şebeke çökertildi | Video 00:49
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak vurgun yapan şebeke çökertildi | Video 20.04.2026 | 12:54
İstanbul Üsküdar’da köpek sürüsünün araçlara saldırısı kamerada | Video 04:20
İstanbul Üsküdar'da köpek sürüsünün araçlara saldırısı kamerada | Video 20.04.2026 | 12:43
Mardin’de öldürülüp cesedi yakılan Ramazan’ın cinayet şüphelisi 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 01:37
Mardin'de öldürülüp cesedi yakılan Ramazan’ın cinayet şüphelisi 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 20.04.2026 | 12:37
Esenyurt’ta tekstil fabrikasında yangın | Video 00:39
Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın | Video 20.04.2026 | 12:32
İstanbul’da AVM otoparkında drift atan sürücülere 700 bin lira ceza | Video 00:39
İstanbul'da AVM otoparkında drift atan sürücülere 700 bin lira ceza | Video 20.04.2026 | 12:23
Pazar arabası çalan hırsız Taksim Güven Timlerince yakalandı 00:33
Pazar arabası çalan hırsız Taksim Güven Timlerince yakalandı 20.04.2026 | 12:17
Kahramanmaraş’ta ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:23
Kahramanmaraş’ta ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 20.04.2026 | 12:09
Son dakika | Kahramanmaraş’ta hastane odasında 80 yaşındaki hastaya öz evladından şiddet | Video 00:46
Son dakika | Kahramanmaraş'ta hastane odasında 80 yaşındaki hastaya öz evladından şiddet | Video 20.04.2026 | 12:01
Adana’da leyleklerin görsel şöleni kamerada | Video 00:28
Adana'da leyleklerin görsel şöleni kamerada | Video 20.04.2026 | 10:44
Sarıyer’de teknede yangın | Video 00:34
Sarıyer'de teknede yangın | Video 20.04.2026 | 10:42
İzmir’de korna çalan motosiklet sürücüsü darp edildi | Video 02:38
İzmir'de korna çalan motosiklet sürücüsü darp edildi | Video 20.04.2026 | 10:38
Kış uykusundan uyanan ayılar Bayburt’un köylerinde böyle yiyecek aradı | Video 01:52
Kış uykusundan uyanan ayılar Bayburt’un köylerinde böyle yiyecek aradı | Video 20.04.2026 | 10:32
İzmir’de suç delillerini gizlemek için evi yakan 10 şüpheli yakalandı | Video 03:21
İzmir'de suç delillerini gizlemek için evi yakan 10 şüpheli yakalandı | Video 20.04.2026 | 10:27
Beşiktaş’ta 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut’un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:09
Beşiktaş'ta 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut'un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2026 | 10:08
Diyarbakır’da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video 01:48
Diyarbakır'da dronu görünce kaçak elektrik hatlarını böyle iptal etti | Video 20.04.2026 | 09:33

