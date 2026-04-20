Karadeniz Ereğli'de sahte para operasyonu | Video 20 Nisan 2026 | 13:50 Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan ilçeye gelen İ.A.'nın sosyete pazarında, bir markette ve bir benzin istasyonunda sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edildi. Durumdan şüphelenen bir esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma ve fiziki takip sonucu şüpheli, aracı içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Şahsın özellikle pazar yeri esnafı ve petrol istasyonlarını hedef alarak dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.



Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.