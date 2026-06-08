Video Yaşam Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı
Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı

Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı

08 Haziran 2026 | 15:26

Kahramanmaraş'ta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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Onikişubat ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde bir sürücünün drift yaptığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda aracın plakası ve sürücüsü tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında ilgili maddeler kapsamında işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücüye toplam 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğu ve aracın 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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