İETT otobüsünde düştü: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti
08 Haziran 2026 | 10:43
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde dengesini kaybederek düşen 81 yaşındaki Ender Eliçin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kazanın ardından ifadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı.
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