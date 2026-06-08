Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, polise giderek teslim oldu: Kaza anı kamerada 08 Haziran 2026 | 09:31 Maltepe'de ters yönden geldiği iddia edilen otomobil, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motokurye ağır yaralanırken, kaza anı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün daha sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 28 Mayıs'ta saat 23.50 sıralarında Yalı Mahallesi Taylan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 NFZ 050 plakalı motosikletiyle sipariş teslim etmek üzere yola çıkan kurye Yusuf Aslan'a, ters yönden geldiği öne sürülen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motokurye ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıkarken, görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polisin kazaya ilişkin inceleme başlattı.