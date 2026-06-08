Hobi bahçesinde ateş yaktı: Patlama meydana geldi! O anlar kamerada
08 Haziran 2026 | 10:58
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, bir kişinin hobi bahçesinde yaktığı ateşte bilinmeyen nedenle patlama oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesindeki bir hobi bahçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte hobi bahçesinde vakit geçiren kişi, ısınmak ve vakit geçirmek amacıyla ateş yaktı. Ancak yakılan ateşte, bir süre sonra belirlenemeyen nedenle büyük gürültüyle harlanarak patlama oldu. Patlamanın etkisiyle ateşin etrafındaki aile büyük korku ve panik yaşadı. O anlar ise babasının cep telefonuyla video kaydına alan oğlu tarafından görüntülendi. Görüntülerde, ateşte bir anda patlama olduğu ve yaşanan panik yer aldı.
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