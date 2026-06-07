Enginar soyarak ayda 240 bin lira kazanıyor!

07 Haziran 2026 | 16:38

Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustalar da yoğun mesai yaşıyor. Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar, sayıları az olan bu ustaların elinden geçerek sofralara ulaşıyor. Sektörün önemli bir kolunu oluşturan enginar soyumunda uzman bir işçi, günde bin adet enginar temizleyerek ayda en az 240 bin lira gelir elde edebiliyor.