Video Yaşam İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada

07 Haziran 2026 | 14:35

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu F.B.C., N.C. ve M.K. araçlarda sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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