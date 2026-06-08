SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...
08 Haziran 2026 | 11:54
ABD İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri küresel piyasalarda görülmeye devam ediyor. Altın fiyatları artan belirsizlik ve ABD verilerden kaynaklanan FED faiz beklentileri ile düşüşe geçti. Altın yatırımcısı için düşüşler bir alım fırsatı mı? Finans Anaslisti İslam Memiş'ten kritik değerlendirmeler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:20
00:13
Hobi bahçesinde ateş yaktı: Patlama meydana geldi! O anlar kamerada 08.06.2026 | 10:54
00:28
İETT otobüsünde düştü: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti 08.06.2026 | 10:40
04:29
00:30
01:02
SON DAKİKA | Avrasya Tüneli'nde kaza! Tünel trafiğe kapatıldı 08.06.2026 | 09:00
00:22
00:35
Düğün konvoyunda motorla trafiği kapattı, 136 bin TL ceza yedi! 07.06.2026 | 16:39
02:54
Enginar soyarak ayda 240 bin lira kazanıyor! 07.06.2026 | 16:35
01:14
Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı 07.06.2026 | 14:49
00:51
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada 07.06.2026 | 14:32
02:01
03:31
'Karımla aranda ne var’ diyerek eşinin çalışanını silahla vurdu 07.06.2026 | 10:48
04:41
Esenyurt'ta düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada 07.06.2026 | 10:05
00:25
Küçük kızını darbedip motosikletle sürükleyen baba gözaltına alındı 07.06.2026 | 09:00
02:41
Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı | Video 06.06.2026 | 16:37
02:36
02:12
00:26
Trafikte ayağa kalkarak motosiklet kullanan sürücüye 46 bin TL ceza | Video 06.06.2026 | 14:40
00:32
Kartal'da trafik kazası sonrası çıkan kavga kamerada | Video 06.06.2026 | 14:01