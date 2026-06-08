Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
08 Haziran 2026 18:09
Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
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