Samsun'da silahla yaralamadan aranan şahıs çelik yelekle yakalandı | Video 20 Nisan 2026 | 13:52 Samsun'da 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan şahıs, polis tarafından tüfek ve çelik yelekle yakalandı.

Olay, 7 Şubat 2026 tarihinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.K.B. (18), iş yeri sahibi M.C.P.'yi (36) sol dizinden tabancayla vurarak yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan Ö.K.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen E.G., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 adet tüfek ve çelik yelekle yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan E.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.