Video Yaşam Edirne’de başıboş köpek saldırısı kamerada... 19 yaşındaki genç yaralandı | Video
Edirne’de başıboş köpek saldırısı kamerada... 19 yaşındaki genç yaralandı | Video

Edirne’de başıboş köpek saldırısı kamerada... 19 yaşındaki genç yaralandı | Video

20 Nisan 2026 | 13:41

Edirne’nin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi’nde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Edirne'de Saraçlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde dolaşan sokak köpeklerinden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle 19 yaşındaki Hamza D.'ye saldırdı. Saldırı sonucu gencin el ve kalça bölgesinden yaralandığı öğrenildi.
Yaşanan panik anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hamza D.'nin köpeklerden kaçarak bir iş yerine sığındığı görüldü.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan çevre esnafı, bölgede başıboş köpek sayısının arttığını belirterek, durumun hem vatandaşlar hem de turistler için risk oluşturduğunu ifade etti.

Edirne’de başıboş köpek saldırısı kamerada... 19 yaşındaki genç yaralandı | Video 00:29
Edirne’de başıboş köpek saldırısı kamerada... 19 yaşındaki genç yaralandı | Video 20.04.2026 | 13:40
