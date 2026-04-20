Afyonkarahisar'da komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü | Video

20 Nisan 2026 | 14:26

Afyonkarahisar'da komşular arasında halı çırpma ve gürültü meselesi yüzünden çıkan tartışmada, yaşlı çift pompalı tüfek ve tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı dün üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ., ile tartıştı. Bu sabah erken saatlerde de iki taraf arasında yine tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Erhan İ. Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Bodur çiftçi ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çift çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.


Yaşlı çifti vurup sonrasında KADES'e bastılar
Olayın ardından Erhan İ. ve Nursel İ., akıllara zarar bir şey yaparak Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basarak yardım istediler. Bunun üzerine yaklaşık 4 dakika içerisinde bölgeye gelen polis ekipleri ise apartmana girdiklerinde karı koca çiftçi kanlar içinde buldu. Vurulan çift hastaneye kaldırılırken, Erhan İ. ve Nursel İ. polis tarafından gözaltına alındı.


Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası savcılık tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

