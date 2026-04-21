Diyarbakır'da selde mahsur kalan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı | Video

Diyarbakır'da selde mahsur kalan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı
21 Nisan 2026 | 07:17

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yağışlar sonrası yükselen sel suları nedeniyle mahsur kalan çoban, ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, bölgede aniden bastıran sağanak yağış derelerin taşmasına ve ekili arazilerin su altında kalmasına neden oldu. Bu sırada hayvanlarını otlatan bir çoban, çevresini saran sel suları nedeniyle güvenli bölgeye geçemeyerek mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına ve akıntının şiddetine rağmen kurtarma ekipleri çobana ulaştı. Bot yardımıyla güvenli alana tahliye edilen çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yetkililer, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları ve muhtemel ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA