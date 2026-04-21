Bursa'da TikTok canlı yayını kanlı bitti: Genç kadın yüzünden bıçaklandı | Video 21 Nisan 2026 | 07:13 Bursa'da bir sosyal medya yayını sırasında yaşanan tartışma, sokak ortasında kanlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli kısa sürede yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Merve A. isimli kadın, TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheli, karşısındaki kadını darp ettikten sonra yere düşürerek elindeki kesici aletle saldırdı.



Saldırı sırasında şüphelinin elindeki telefonu bırakmadığı, yayını kesmeden devam ettiği ve kanlar içindeki haliyle tehditler savurduğu öne sürüldü.

O anları izleyen bazı kullanıcıların yayından çıkmak yerine izlemeyi sürdürdüğü, hatta tepki göstermek yerine sanal hediye göndermeye devam ettiği iddialar arasında yer aldı. Söz konusu yayının bir süre sonra platform tarafından durdurulduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs, yüz ve kulak kısmından yaralanan Gülcan Ö.'yü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı muhafaza altına alırken, şüpheli Merve A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, canlı yayın sırasında kendisine saldırıldığını ve bu nedenle karşılık verdiğini iddia etti.