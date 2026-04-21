20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 73 gözaltı | Video

21 Nisan 2026 | 09:28

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, çağrı merkezi kurarak kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 73 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; suç örgütünün, İstanbul ve İzmir illerinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğü; vatandaşları açık hatlar ve yurtdışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayarak kendilerini polis, hâkim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, 'kimlik bilgileriniz kullanıldı', 'adınız terör örgütüne karıştı', 'hesabınızdan para çekildi' gibi gerçeğe aykırı beyanlarla mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturdukları; bu yöntemle kişileri ikna ederek dolandırıcılık eylemlerini organize ve planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

50 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, yürüttükleri sistematik dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan yaklaşık 50 milyon TL tutarında dolandırdığı belirlendi.İstanbul merkezli olarak toplam 20 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 11 lüks araç ve 2 arsaya şerh işlemi uygulandı.

