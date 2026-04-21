Video Yaşam İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

21 Nisan 2026 | 09:30

İstanbul'da Güngören Bahçelievler ve Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de bulunan 3 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda C.E., H.T.K. VE M.S.E. gözaltına alındı. Güngören'de yapılan aramalarda; 105 kilogram uyuşturucu etkili sentetik ecza hap, 12 kilo 90 gram toz halinde pregabalin maddesi, 22 kilo 30 gram boş kapsül, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 4 makineyle 1 tabanca ele geçirildi. Diğer yandan Büyükçekmece'de yakalanan C.E.'nin 'Uyuşturucu madde ithal etme', 'Dolandırıcılık', 'Hakaret', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 4 adet 'Karşılıksız çek' suçlarından arandığı tespit edildi. Aynı adreste yapılan aramada 1 tabancayla 10 fişek de ele geçirildi. Hakkında 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan işlem başlatılan C.E. Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler C.E., H.T.K. ve M.S.E.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:41
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.04.2026 | 09:27
