Önce telefonu, sonra da kelepçeyi bahane ederek alkol testini reddetti | Video

21 Nisan 2026 | 08:17

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü uzun süreli kovalamacanın ardından kaza yapması sonucu yakalandı. Sürücü, ekiplere önce telefonunu daha sonra da kelepçeyi bahane ederek alkol testini reddederken, 685 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde ekipler, T.Ö. yönetimindeki 06 EPM 741 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan T.Ö. kaçmaya başladı. T.Ö. uzun süren kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 6309. Sokak'ta kaza yapması sonucu yakayı ele verdi. Ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen T.Ö. ekipler tarafından gözaltına alınarak, polis aracına bindirildi. Ekipler tarafından alkol testi yapılmak istenen T.Ö. önce telefonunu daha sonrada kelepçesinin çözülmesi isteyerek, alkol testinin reddetti. T.Ö.'ye 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'alkol testini reddetmek' ve Trafiğin İlgili Maddelerince toplamda 685 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyeti bulunmayan T.Ö. alkol testini reddettiği için ehliyet başvurusunu 5 yıl sonra yapabilecek.


T.Ö. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

