Küçükçekmece'de 135 milyonluk haraç kurşunu! İkinci kurşunlamaya geldiler, atamadan enselendiler... | Video

21 Nisan 2026 | 10:11

İstanbul Küçükçekmece’de bir şirket merkezine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından iş yeri sahibine yabancı numaradan mesaj atıp 135 milyon lira haraç isteyen 4 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yeni nesil çete üyesi oldukları öğrenilen şüpheliler parayı istedikten sonra ikinci kurşunlamayı yapmak için geldikleri sırada şirket merkezi önünde tedbir alan polis ekiplerince yakalandı. Şahısların Bahçelievler’de kaldıkları otele de işlem yapıldı. Şüphelilerin otelin duvar gibi görünen bölümün ardındaki banyosuna uzun namlulu silah ve kokain sakladıkları tespit edildi.

Küçükçekmece'de bulunan bir şirket merkezine geçtiğimiz hafta silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Binada birkaç isabet olduğu belirlendi. Saldırının ardından iş yeri sahibine yabancı bir numaradan mesaj geldi. Gelen mesajda 3 milyon dolar yani yaklaşık 135 milyon lira haraç istedi. Bu mesajın ardından şirket sahibi polise gidip şikayette bulundu.

POLİS HEPSİNİ TESPİT ETTİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.

İKİNCİ KURŞUNU ATMAYA GELDİKLERİNDE ENSELENDİLER

Bunun üzerine iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak beklenildiği sırada tekrar kurşunlama amaçlı gelen şüpheliler, polis ekiplerini görünce kaçtı.

AZMETTİREN OTELDE ÇIKTI

Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından motosikletli 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, azmettiren ve silahları temin eden şüphelilerin kaldıkları otele operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, fişek ve 50 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin kaldığı otele işlem yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan toplam dört şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen suç unsurları Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, diğer 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

