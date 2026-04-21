Video Yaşam Afyonkarahisar’da polisin 7 buçuk kilogram uyuşturucuyu ele geçirme anı kamerada | Video
Afyonkarahisar’da polisin 7 buçuk kilogram uyuşturucuyu ele geçirme anı kamerada | Video

21 Nisan 2026 | 11:13

Afyonkarahisar’da polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin stepne lastiğinin konulduğu bölümde 7.5 kilogram uyuşturucu ele geçirmesi saniye saniye polis kamerasına yansırken, olayda gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan ekipler iki aracın birlikte hareket ettiklerini tespit etti. Ardından araçları kontrol noktasında durduran ekipler araçlardan birindeki şahsın hareketlerinden kuşkulandı. Eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler bavul içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra aracı emniyete götüren ekipler yaptıkları incelemede bavul içerisindeki uyuşturucu maddenin 7.5 kilogram olduğunu tespit etti. Olayla ilgili K.K., F.K. ve U.B. isimli şahıslar gözaltın alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA