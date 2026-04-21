Hatay'da otomobili benzin döküp yakan, araç sahibinin yeğeni çıktı | Video

21 Nisan 2026 | 09:08

Hatay'da park halindeyken benzin, dökülüp kundaklanan otomobili yakanın araç sahibinin yeğeni olduğu ortaya çıktı. Kundaklama olayının faili jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, yeğen ve dayı arasında yaşanan anlaşmazlığı nedeniyle kundaklama olayının yaşandığı öğrenildi.

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde yaşayan Rifkan Kızılay'ın evinin önünde park halinde bulunan 2022 model FİAT Egea marka otomobil alevlere teslim olarak yanmıştı. Kamera görüntülerini izleyen Kızılay, otomobilinin bir şahıs tarafından yakıt dökülerek yakıldığını gördü. Görüntülerde; aracı ateşe verdiği esnada alevlerin arasında kalan şahsın, zeytin bahçesine kaçarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Otomobili kullanılmaz hale gelen Kızılay'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin otomobili benzin döküp yakanın Kızılay'ın öz yeğeni olduğu ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre yeğen ve dayı arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle kundaklama olayının yaşandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi ve konuyla ilgili yargı süreci başladı.
