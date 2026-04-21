Video Yaşam Adana'da kazada hayatını kaybeden Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada | Video
Adana'da kazada hayatını kaybeden Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada | Video

Adana'da kazada hayatını kaybeden Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada | Video

21 Nisan 2026 | 11:17

Adana’da devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan 16 yaşındaki kızın hayatını kaybetmesi saniye saniye görüntülendi. Kızın cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik ve duvak konulduğu görüldü.

Kaza, 19 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A. (18) idaresindeki motosiklete bindi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletteki Acar, metro köprüsü beton direğine çarparak yere düştü. Motosiklet ise bir sürü sonra devrildi. Kazada sürücü ile yolcu metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Zeynep Su Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağır yaralanan sürücü Ercan A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı anlar yer aldı.


Cenaze töreninde genç kızın tabutunun üzerine gelinlik ve duvak konulması ise yürekleri dağladı.

