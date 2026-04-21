Esenyurt'ta trafikte tartışma yaşayan sürücülere 360 bin TL para cezası 21 Nisan 2026 | 13:10 İstanbul Esenyurt'ta trafikte tartışan araç sürücülerine toplam 360 bin TL para cezası kesildi. sürücülerin sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konuldu.

İstanbul Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde 18 Nisan 2026 tarihinde kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçmak istemişti. O sırada kendisine müdahale etmeye çalışan şahıslar ezilme tehlikesi atlatmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsü M.Z ve E.K olduğunu tespit etti. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden toplam 360 bin TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Ayrıca araçlar 60 gün trafikten men edilerek, sürücülerin sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konuldu.



Araç sürücüleri M.Z ve E.K hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.