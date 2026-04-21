Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T
Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T

Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T

21 Nisan 2026 | 13:00

Kan kanserlerinin tedavisinde devrimsel gelişme olan CAR-T hücre tedavisi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde uygulanmaya ve üretilmeye başlandı. Prof. Dr. Özgür Mehtap, “Yerli CAR-T, 10 hastaya uygulandı. Bunlar laboratuvar ortamında üretiliyor. Ama gelecekte CAR-T tedavilerini eczanenin raflarından ilaç gibi hazır halde alacağız. Bu tedavilerle kemoterapi tarih olabilir” dedi.

TÜRK Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İnci Alacacıoğlu da bu alandaki en devrimsel gelişmelerden bir ise CAR-T hücrelerinin laboratuvar ortamında üretilmesi yerine doğrudan vücut içinde oluşturulmasını hedefleyen 'in-vivo CAR-T' yaklaşımlar olduğunu belirterek şöyle dedi: "Henüz klinik uygulamaya geçmemiş olsa da veriler umut verici. Bu yöntemin başarıyla uygulanması halinde CAR-T tedavilerinin erişimi ve kullanım alanı kökten değişebilir. Gelecekte ayrıca, hazır olarak üretilebilen ve tüm hastalarda kullanılabilecek allojenik CAR-T hücreleri ilaç şeklinde eczane raflarından alınabilir hale gelecek."

Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T 02:16
Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T 21.04.2026 | 12:43
Sakarya’da gece karanlığında fenerlerle ’torbacı’ operasyonu 01:32
Sakarya'da gece karanlığında fenerlerle 'torbacı' operasyonu 21.04.2026 | 11:26
Afyonkarahisar’da polisin 7 buçuk kilogram uyuşturucuyu ele geçirme anı kamerada | Video 00:31
Afyonkarahisar’da polisin 7 buçuk kilogram uyuşturucuyu ele geçirme anı kamerada | Video 21.04.2026 | 11:01
İstanbul Kağıthane’de sapık saldırısı kamerada... Yakalanan şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı | Video 02:15
İstanbul Kağıthane’de sapık saldırısı kamerada... Yakalanan şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı | Video 21.04.2026 | 10:47
Küçükçekmece’de 135 milyonluk haraç kurşunu! İkinci kurşunlamaya geldiler, atamadan enselendiler... | Video 01:33
Küçükçekmece'de 135 milyonluk haraç kurşunu! İkinci kurşunlamaya geldiler, atamadan enselendiler... | Video 21.04.2026 | 10:01
Şişli’de cipin lastikleri alev alev yandı; trafik kilitlendi | Video 00:50
Şişli'de cipin lastikleri alev alev yandı; trafik kilitlendi | Video 21.04.2026 | 09:48
Bursa’da trafikte makas atarak korku saçan sürücü kamerada | Video 00:22
Bursa’da trafikte makas atarak korku saçan sürücü kamerada | Video 21.04.2026 | 09:41
Adana’da kazada hayatını kaybeden Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada | Video 01:21
Adana'da kazada hayatını kaybeden Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada | Video 21.04.2026 | 09:32
Çağrı merkezi dolandırıcılarına 20 ilde operasyon: 73 şüpheli yakalandı | Video 00:48
Çağrı merkezi dolandırıcılarına 20 ilde operasyon: 73 şüpheli yakalandı | Video 21.04.2026 | 09:31
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:41
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.04.2026 | 09:27
20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 73 gözaltı | Video 00:48
20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 73 gözaltı | Video 21.04.2026 | 09:26
Hatay’da otomobili benzin döküp yakan, araç sahibinin yeğeni çıktı | Video 03:39
Hatay'da otomobili benzin döküp yakan, araç sahibinin yeğeni çıktı | Video 21.04.2026 | 09:05
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 06:50
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 21.04.2026 | 08:36
Önce telefonu, sonra da kelepçeyi bahane ederek alkol testini reddetti | Video 02:25
Önce telefonu, sonra da kelepçeyi bahane ederek alkol testini reddetti | Video 21.04.2026 | 07:27
Edirne’de kereste fabrikasında yangın | Video 00:20
Edirne'de kereste fabrikasında yangın | Video 21.04.2026 | 07:20
Şanlıurfa’da kayalıklarda mahsur kalan 2 küçük kardeş kurtarıldı | Video 01:02
Şanlıurfa'da kayalıklarda mahsur kalan 2 küçük kardeş kurtarıldı | Video 21.04.2026 | 07:12
Tekirdağ Çorlu’da taksiciye kızan yaya çılgına döndü | Video 01:32
Tekirdağ Çorlu'da taksiciye kızan yaya çılgına döndü | Video 21.04.2026 | 07:12
Bursa’da TikTok canlı yayını kanlı bitti: Genç kadın yüzünden bıçaklandı | Video 00:41
Bursa'da TikTok canlı yayını kanlı bitti: Genç kadın yüzünden bıçaklandı | Video 21.04.2026 | 07:08
Diyarbakır’da selde mahsur kalan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı | Video 01:05
Diyarbakır'da selde mahsur kalan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı | Video 21.04.2026 | 07:08
Yüksekova’da istinat duvarının çökme anı kamerada 01:22
Yüksekova'da istinat duvarının çökme anı kamerada 20.04.2026 | 22:47

