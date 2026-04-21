Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T 21 Nisan 2026 | 13:00 Kan kanserlerinin tedavisinde devrimsel gelişme olan CAR-T hücre tedavisi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya ve üretilmeye başlandı. Prof. Dr. Özgür Mehtap, "Yerli CAR-T, 10 hastaya uygulandı. Bunlar laboratuvar ortamında üretiliyor. Ama gelecekte CAR-T tedavilerini eczanenin raflarından ilaç gibi hazır halde alacağız. Bu tedavilerle kemoterapi tarih olabilir" dedi.

ECZANE RAFLARINDA İLAÇ GİBİ SATILABİLECEK

TÜRK Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İnci Alacacıoğlu da bu alandaki en devrimsel gelişmelerden bir ise CAR-T hücrelerinin laboratuvar ortamında üretilmesi yerine doğrudan vücut içinde oluşturulmasını hedefleyen 'in-vivo CAR-T' yaklaşımlar olduğunu belirterek şöyle dedi: "Henüz klinik uygulamaya geçmemiş olsa da veriler umut verici. Bu yöntemin başarıyla uygulanması halinde CAR-T tedavilerinin erişimi ve kullanım alanı kökten değişebilir. Gelecekte ayrıca, hazır olarak üretilebilen ve tüm hastalarda kullanılabilecek allojenik CAR-T hücreleri ilaç şeklinde eczane raflarından alınabilir hale gelecek."