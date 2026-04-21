Sakarya'da gece karanlığında fenerlerle 'torbacı' operasyonu

21 Nisan 2026 | 11:28

Sakarya’da narkotik ekipleri tarafından takibe alınan torbacı, Adapazarı Karaköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gece karanlığında ağaçlık alanda fenerlerle yapılan aramada yakalanan şüphelinin üzerinden 40 gram sentetik cannabinoid ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da narkotik polisleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen torbacıyı takibe aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.



GECE KARANLIĞINDA OPERASYON

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için gece saatlerinde harekete geçti. Ağaçlık alanda gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, fenerlerle bölgede arama yaptı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucunda şüpheli kıskıvrak yakalandı.

KARAKÖY MAHALLESİ'NDE YAKALANDI

M.S. isimli şahsın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Karaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.



ÜZERİNDEN 40 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

