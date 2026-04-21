Boğazına şeker kaçan motorcuyu, polis Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video
21 Nisan 2026 | 14:06
Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken boğazına şeker kaçan Mehmet Ali Tuğrul, bölgede bulunan polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, polisin yaptığı Heimlich manevrası faciayı önledi.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Mehmet Ali Tuğrul, polislerin ilk yardım eğitimi sayesinde hayatta olduğunu belirterek, "Yolda giderken şeker boğazıma kaçtı, ilk aklıma gelen yardım istemek oldu. O an şans eseri polis abilerimiz oradaydı. Panikle kolunu tuttuğumda öndeki polis memuru durumu yanlış anlayıp saldırı yapacağımı sanmış, hatta elim silahına gitmiş ama ben farkında değildim. Durumu hemen kavrayınca Heimlich manevrası yaparak hayatımı kurtardılar" dedi.
"Herkes İlk Yardım Öğrenmeli"
Polis teşkilatına ve kendisine müdahale eden memurlara teşekkür eden Tuğrul, ilk yardımın önemine dikkat çekti. Tuğrul,"Türkiye'deki her bireyin, özellikle annelerin ve okullardaki öğrencilerin ilk yardımı öğrenmesi gerekiyor. Bu herkesin başına gelebilir. Hayatımı kurtaran o polis abilerimi bulup tekrar teşekkür edeceğim"ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
00:50
00:34
05:36
00:11
02:33
00:38
02:54
02:03
01:07
Esenyurt’ta trafikte tartışma yaşayan sürücülere 360 bin TL para cezası 21.04.2026 | 13:07
02:16
00:31
02:15
01:33
00:50
