Denizli'de ters yönde ilerleyen yaşlı kadın trafiği birbirine kattı | Video 21 Nisan 2026 | 14:11 Denizli'de ters yönden gelen yaşlı kadın trafiği birbirine kattı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüne idari para cezası kesildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Acıpayam Bulvarı üzerinde henüz plakası bilinmeyen otomobil sürücüsü trafiği birbirine kattı. O anları kayda alan vatandaşlar ise; "Ters şeritte araç, ablam ne yapıyorsun ters şeritte ablam" diye tepki gösterdi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yapılan kayıtların ardından incelemelerin ardından henüz plakası bilinmeyen bir otomobilin trafiğin yoğun olduğu bir güzergahta ter yönde seyrederek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi.



Yapılan tespitlerin sonucunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-İ maddesi kapsamında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.