Video Yaşam 4'üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video
4'üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video

4'üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video

21 Nisan 2026 | 14:37

Antalya'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden iş yerlerinin tentelerinin üzerine düşen Okay U., yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Okay U., itfaiyenin merdivenli sepetiyle tentenin üzerinden alınıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Okay U., bilinmeyen sebeple evinin penceresinden zemin kattaki iş yerinin tentesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tentenin üstünde kalan ve vücudunda kırıklar oluşan Okay U.'ya ekipler müdahale ettiği sırada vatandaşlar da tentenin yırtılmaması için elleriyle desteklemeye çalıştı.

Tente üzerinde ilk müdahalesi yapılan Okay U., sedyeye alınarak itfaiyenin merdivenli sepetiyle aracın üzerine taşındı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet şoföründen yardım isteyen ekipler, aracın kasasını da kullanarak Okay U.'yu itfaiye aracının üzerinden indirdi. Sedyeyle ambulansa taşınan Okay U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih’te motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:41
Fatih'te motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.04.2026 | 15:11
Aydın balkon çöktü, baba ve engelli oğlu yaralandı | Video 00:50
Aydın balkon çöktü, baba ve engelli oğlu yaralandı | Video 21.04.2026 | 14:40
4’üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video 02:51
4'üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video 21.04.2026 | 14:34
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 00:35
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 21.04.2026 | 14:30
Demet Şener 50. yaşında kararını verdi: En büyük motivasyonum! diyerek duyurdu... 00:34
Demet Şener 50. yaşında kararını verdi: "En büyük motivasyonum!" diyerek duyurdu... 21.04.2026 | 14:26
Böcek ailesinin ölümü davasında savunma yapan otel sahibi: Ailenin ölümünün ilaçlamaya bağlı olduğuna inanmıyorum 05:36
Böcek ailesinin ölümü davasında savunma yapan otel sahibi: "Ailenin ölümünün ilaçlamaya bağlı olduğuna inanmıyorum" 21.04.2026 | 14:16
Denizli’de ters yönde ilerleyen yaşlı kadın trafiği birbirine kattı | Video 00:11
Denizli'de ters yönde ilerleyen yaşlı kadın trafiği birbirine kattı | Video 21.04.2026 | 14:10
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Dr. Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı | Video 02:33
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Dr. Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı | Video 21.04.2026 | 14:07
Gaziantep’te rüşvet operasyonu: 19 gözaltı | Video 00:38
Gaziantep'te rüşvet operasyonu: 19 gözaltı | Video 21.04.2026 | 14:05
Boğazına şeker kaçan motorcuyu, polis Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 02:54
Boğazına şeker kaçan motorcuyu, polis Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 21.04.2026 | 13:13
Pendik’te yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 02:03
Pendik’te yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 21.04.2026 | 13:10
Esenyurt’ta trafikte tartışma yaşayan sürücülere 360 bin TL para cezası 01:07
Esenyurt’ta trafikte tartışma yaşayan sürücülere 360 bin TL para cezası 21.04.2026 | 13:07
Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T 02:16
Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T 21.04.2026 | 12:43
Sakarya’da gece karanlığında fenerlerle ’torbacı’ operasyonu 01:32
Sakarya'da gece karanlığında fenerlerle 'torbacı' operasyonu 21.04.2026 | 11:26
Afyonkarahisar’da polisin 7 buçuk kilogram uyuşturucuyu ele geçirme anı kamerada | Video 00:31
Afyonkarahisar’da polisin 7 buçuk kilogram uyuşturucuyu ele geçirme anı kamerada | Video 21.04.2026 | 11:01
İstanbul Kağıthane’de sapık saldırısı kamerada... Yakalanan şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı | Video 02:15
İstanbul Kağıthane’de sapık saldırısı kamerada... Yakalanan şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı | Video 21.04.2026 | 10:47
Küçükçekmece’de 135 milyonluk haraç kurşunu! İkinci kurşunlamaya geldiler, atamadan enselendiler... | Video 01:33
Küçükçekmece'de 135 milyonluk haraç kurşunu! İkinci kurşunlamaya geldiler, atamadan enselendiler... | Video 21.04.2026 | 10:01
Şişli’de cipin lastikleri alev alev yandı; trafik kilitlendi | Video 00:50
Şişli'de cipin lastikleri alev alev yandı; trafik kilitlendi | Video 21.04.2026 | 09:48
Bursa’da trafikte makas atarak korku saçan sürücü kamerada | Video 00:22
Bursa’da trafikte makas atarak korku saçan sürücü kamerada | Video 21.04.2026 | 09:41
Adana’da kazada hayatını kaybeden Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada | Video 01:21
Adana'da kazada hayatını kaybeden Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada | Video 21.04.2026 | 09:32

