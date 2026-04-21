Trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin TL ceza | Video

21 Nisan 2026 | 16:13

Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte tartıştıkları gerekçesiyle araçlarından inerek kavga girişiminde bulunan 2 sürücüye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçları da trafikten men edildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda, trafikte yaşanan anlaşmazlık sebebiyle araçlarından inen iki sürücü birbirlerinin üzerine yürüyerek tartıştı ve saldırı girişiminde bulundu. Durumu fark eden polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısları emniyete götürdü. Yeni düzenlemeyle yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde araçtan inerek saldırı girişiminde bulunan iki sürücüye kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı.

Öte yandan, sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı ve ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kamyonette çıkan yangını, yoldan geçen araç sürücüleri söndürdü | Video 01:16
Kamyonette çıkan yangını, yoldan geçen araç sürücüleri söndürdü | Video 21.04.2026 | 15:54
SON DAKİKA: Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 00:35
SON DAKİKA: Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 21.04.2026 | 15:42
Fatih’te motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:41
Fatih'te motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.04.2026 | 15:11
Aydın balkon çöktü, baba ve engelli oğlu yaralandı | Video 00:50
Aydın balkon çöktü, baba ve engelli oğlu yaralandı | Video 21.04.2026 | 14:40
4’üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video 02:51
4'üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video 21.04.2026 | 14:34
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 00:35
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 21.04.2026 | 14:30
Demet Şener 50. yaşında kararını verdi: En büyük motivasyonum! diyerek duyurdu... 00:34
Demet Şener 50. yaşında kararını verdi: "En büyük motivasyonum!" diyerek duyurdu... 21.04.2026 | 14:26
Böcek ailesinin ölümü davasında savunma yapan otel sahibi: Ailenin ölümünün ilaçlamaya bağlı olduğuna inanmıyorum 05:36
Böcek ailesinin ölümü davasında savunma yapan otel sahibi: "Ailenin ölümünün ilaçlamaya bağlı olduğuna inanmıyorum" 21.04.2026 | 14:16
Denizli’de ters yönde ilerleyen yaşlı kadın trafiği birbirine kattı | Video 00:11
Denizli'de ters yönde ilerleyen yaşlı kadın trafiği birbirine kattı | Video 21.04.2026 | 14:10
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Dr. Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı | Video 02:33
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Dr. Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı | Video 21.04.2026 | 14:07
Gaziantep’te rüşvet operasyonu: 19 gözaltı | Video 00:38
Gaziantep'te rüşvet operasyonu: 19 gözaltı | Video 21.04.2026 | 14:05
Boğazına şeker kaçan motorcuyu, polis Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 02:54
Boğazına şeker kaçan motorcuyu, polis Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 21.04.2026 | 13:13
Pendik’te yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 02:03
Pendik’te yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 21.04.2026 | 13:10
Esenyurt’ta trafikte tartışma yaşayan sürücülere 360 bin TL para cezası 01:07
Esenyurt’ta trafikte tartışma yaşayan sürücülere 360 bin TL para cezası 21.04.2026 | 13:07
Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T 02:16
Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T 21.04.2026 | 12:43
Sakarya’da gece karanlığında fenerlerle ’torbacı’ operasyonu 01:32
Sakarya'da gece karanlığında fenerlerle 'torbacı' operasyonu 21.04.2026 | 11:26
Afyonkarahisar’da polisin 7 buçuk kilogram uyuşturucuyu ele geçirme anı kamerada | Video 00:31
Afyonkarahisar’da polisin 7 buçuk kilogram uyuşturucuyu ele geçirme anı kamerada | Video 21.04.2026 | 11:01
İstanbul Kağıthane’de sapık saldırısı kamerada... Yakalanan şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı | Video 02:15
İstanbul Kağıthane’de sapık saldırısı kamerada... Yakalanan şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı | Video 21.04.2026 | 10:47
Küçükçekmece’de 135 milyonluk haraç kurşunu! İkinci kurşunlamaya geldiler, atamadan enselendiler... | Video 01:33
Küçükçekmece'de 135 milyonluk haraç kurşunu! İkinci kurşunlamaya geldiler, atamadan enselendiler... | Video 21.04.2026 | 10:01

