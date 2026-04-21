Trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin TL ceza | Video
21 Nisan 2026 | 16:13
Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte tartıştıkları gerekçesiyle araçlarından inerek kavga girişiminde bulunan 2 sürücüye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçları da trafikten men edildi.
Öte yandan, sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı ve ifadelerinin alındığı öğrenildi.
