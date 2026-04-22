Cezalara doymadı, ‘Çalışıyorum, taksitle ödüyorum, bu bir zevk' dedi | Video

Cezalara doymadı, ‘Çalışıyorum, taksitle ödüyorum, bu bir zevk' dedi | Video

22 Nisan 2026 | 11:18

Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce birçok kez ceza kesilen modifiyeli araç kullanan sürücü bu kez de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. 45 bin TL ceza kesilen sürücü, "30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum" dedi.

Kozan ilçesinde 250 bin TL değerindeki aracına yaptığı modifiye nedeniyle daha önce 1 milyon TL'ye yakın cezai işlem uygulanan ve ehliyetine el konulan sürücü, yeniden direksiyon başına geçti. Trafik ekiplerince yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 45 bin TL araç sahibi içinde 45 bin TL idari para cezası kesildi. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

Ceza kesilen O.B. isimli sürücü, bugüne kadar 30'un üzerinde ceza aldığını belirterek, "Modifiyeden 30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum. Daha önce ehliyetime el konulduğu için bu kez de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yedim" dedi.
Cezalara doymadı, ‘Çalışıyorum, taksitle ödüyorum, bu bir zevk’ dedi | Video 01:36
Cezalara doymadı, ‘Çalışıyorum, taksitle ödüyorum, bu bir zevk' dedi | Video 22.04.2026 | 11:02
İş yerlerine çarpıp devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 02:43
İş yerlerine çarpıp devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 22.04.2026 | 10:34
1,4 tonluk kurbanlık 580 bin TL’ye satışa çıktı! | Video 01:37
1,4 tonluk kurbanlık 580 bin TL'ye satışa çıktı! | Video 22.04.2026 | 10:07
Kontrolden çıkan tır böyle devrildi! Faciadan dönülen kaza anları kamerada | Video 00:31
Kontrolden çıkan tır böyle devrildi! Faciadan dönülen kaza anları kamerada | Video 22.04.2026 | 10:04
Köse Dağı’nda kar esareti! Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı | Video 00:21
Köse Dağı'nda kar esareti! Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı | Video 22.04.2026 | 09:52
Sahte savcı ve polis şebekesi yaşlı çiftin 2 milyonluk ziynet eşyalarını çaldı | Video 00:31
Sahte savcı ve polis şebekesi yaşlı çiftin 2 milyonluk ziynet eşyalarını çaldı | Video 22.04.2026 | 09:40
Alevlere teslim olan konteyner ve minibüs kullanılamaz hale geldi | Video 01:17
Alevlere teslim olan konteyner ve minibüs kullanılamaz hale geldi | Video 22.04.2026 | 09:40
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu... İşte o anlar | Video 01:19
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu... İşte o anlar | Video 22.04.2026 | 09:22
Hatay’da göçmen kaçakçısı 2 sürücüye 200 bin TL ceza | Video 00:50
Hatay'da göçmen kaçakçısı 2 sürücüye 200 bin TL ceza | Video 22.04.2026 | 09:13
Ankara’da kaza kırıma uğrayan ağır nakliye helikopterinde incelemeler sürüyor | Video 02:21
Ankara'da kaza kırıma uğrayan ağır nakliye helikopterinde incelemeler sürüyor | Video 22.04.2026 | 09:05
Sivas’ta otomobil iş yerlerine çarpıp, devrildi | Video 02:01
Sivas'ta otomobil iş yerlerine çarpıp, devrildi | Video 22.04.2026 | 09:04
Kemah’ta kurt sürüsü görüntülendi | Video 00:26
Kemah’ta kurt sürüsü görüntülendi | Video 22.04.2026 | 08:57
Trabzon’daki kazada araç böyle takla attı: 3 yaralı | Video 00:30
Trabzon'daki kazada araç böyle takla attı: 3 yaralı | Video 22.04.2026 | 08:26
Ataşehir Belediye Başkan Adıgüzel ile birlikte 19 şüpheli tutuklandı | Video 04:16
Ataşehir Belediye Başkan Adıgüzel ile birlikte 19 şüpheli tutuklandı | Video 22.04.2026 | 08:18
Kastamonu’da yaşlı adam ve kızını darp eden adamı gençler otomobili bırakıp kaçtı | Video 01:57
Kastamonu'da yaşlı adam ve kızını darp eden adamı gençler otomobili bırakıp kaçtı | Video 22.04.2026 | 07:30
Trabzon’daki kazada araç böyle takla attı: 3 yaralı 00:30
Trabzon'daki kazada araç böyle takla attı: 3 yaralı 21.04.2026 | 23:30
Amasya TIR’ın, çarptığı otomobili metrelerce sürüklediği kaza kamerada | Video 00:48
Amasya TIR'ın, çarptığı otomobili metrelerce sürüklediği kaza kamerada | Video 21.04.2026 | 17:23
Kayseri’de bina görevlisini öldüren şahsa müebbet hapis cezası | Video 02:10
Kayseri'de bina görevlisini öldüren şahsa müebbet hapis cezası | Video 21.04.2026 | 17:20
Gaziantep’te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 şahıs yakalandı | Video 00:46
Gaziantep’te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 şahıs yakalandı | Video 21.04.2026 | 16:54
Bursa’da yola aniden çıkan araç kazaya yol açtı: 1 yaralı | Video 00:49
Bursa’da yola aniden çıkan araç kazaya yol açtı: 1 yaralı | Video 21.04.2026 | 16:12

