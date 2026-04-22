Cezalara doymadı, ‘Çalışıyorum, taksitle ödüyorum, bu bir zevk' dedi | Video
22 Nisan 2026 | 11:18
Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce birçok kez ceza kesilen modifiyeli araç kullanan sürücü bu kez de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. 45 bin TL ceza kesilen sürücü, "30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum" dedi.
Ceza kesilen O.B. isimli sürücü, bugüne kadar 30'un üzerinde ceza aldığını belirterek, "Modifiyeden 30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum. Daha önce ehliyetime el konulduğu için bu kez de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yedim" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
02:43
01:37
00:31
00:21
00:31
01:17
01:19
00:50
02:21
02:01
00:26
00:30
04:16
01:57
00:30
00:48
02:10
00:46
00:49
