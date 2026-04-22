Cezalara doymadı, ‘Çalışıyorum, taksitle ödüyorum, bu bir zevk' dedi | Video

22 Nisan 2026 | 11:18

Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce birçok kez ceza kesilen modifiyeli araç kullanan sürücü bu kez de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. 45 bin TL ceza kesilen sürücü, "30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum" dedi.