Kontrolden çıkan tır böyle devrildi! Faciadan dönülen kaza anları kamerada | Video
22 Nisan 2026 | 10:15
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kavşaktan dönüş yapmaya çalışırken kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tır yan yattı. Facianın eşiğinden dönülen kaza, başka bir araç kamerasına yansırken 2 kişi hafif yaralandı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Kaza anları ise kavşaktaki başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönmeye çalışan tırın bir anda kontrolden çıkarak devrilmesi ve ortalığı toz bulutu kaplama anları yer aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
1,4 tonluk kurbanlık 580 bin TL'ye satışa çıktı! | Video 22.04.2026 | 10:07
00:31
00:21
Köse Dağı'nda kar esareti! Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı | Video 22.04.2026 | 09:52
00:31
01:17
Alevlere teslim olan konteyner ve minibüs kullanılamaz hale geldi | Video 22.04.2026 | 09:40
01:19
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu... İşte o anlar | Video 22.04.2026 | 09:22
00:50
Hatay'da göçmen kaçakçısı 2 sürücüye 200 bin TL ceza | Video 22.04.2026 | 09:13
02:21
02:01
Sivas'ta otomobil iş yerlerine çarpıp, devrildi | Video 22.04.2026 | 09:04
00:26
Kemah’ta kurt sürüsü görüntülendi | Video 22.04.2026 | 08:57
00:30
Trabzon'daki kazada araç böyle takla attı: 3 yaralı | Video 22.04.2026 | 08:26
04:16
Ataşehir Belediye Başkan Adıgüzel ile birlikte 19 şüpheli tutuklandı | Video 22.04.2026 | 08:18
01:57
00:30
Trabzon'daki kazada araç böyle takla attı: 3 yaralı 21.04.2026 | 23:30
00:48
02:10
Kayseri'de bina görevlisini öldüren şahsa müebbet hapis cezası | Video 21.04.2026 | 17:20
00:46
Gaziantep’te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 şahıs yakalandı | Video 21.04.2026 | 16:54
00:49
Bursa’da yola aniden çıkan araç kazaya yol açtı: 1 yaralı | Video 21.04.2026 | 16:12
00:22
Trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin TL ceza | Video 21.04.2026 | 16:10
01:16
Kamyonette çıkan yangını, yoldan geçen araç sürücüleri söndürdü | Video 21.04.2026 | 15:54