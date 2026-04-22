Kontrolden çıkan tır böyle devrildi! Faciadan dönülen kaza anları kamerada | Video

22 Nisan 2026 | 10:15

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kavşaktan dönüş yapmaya çalışırken kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tır yan yattı. Facianın eşiğinden dönülen kaza, başka bir araç kamerasına yansırken 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesi otoyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tır, kavşakta dönüş yapmaya çalışırken kontrolden çıkarak devrildi. Feci kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın akaryakıt yüklü olması nedeniyle önlem alırken sağlık ekipleri ise hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahale sonrası Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anları ise kavşaktaki başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönmeye çalışan tırın bir anda kontrolden çıkarak devrilmesi ve ortalığı toz bulutu kaplama anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
