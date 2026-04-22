Köse Dağı'nda kar esareti! Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı | Video

22 Nisan 2026 | 09:56

Gümüşhane’nin Köse ilçesi sınırlarındaki Köse Dağı geçidi Nisan ayında karla kaplandı. Yol kapandı, araçlar, yolcular mahsur kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

NİSAN'DA KAR VURDU

Tüm Türkiye'de bahar yüzünü gösterirken Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kar esareti yaşandı. İlçenin yaklaşık 1900 rakımlı Köse Dağı'nda özellikle akşam saatle rinde yoğunlaşan kar yağışından dolayı araç geçişleri güçlükle sağlandı. Yer yer kapanan yol, araçlara zor anlar yaşattı.

BİR AN ÖNCE TÜNEL ŞART

Kar yüzünden bir süre araçlarıyla yolda zor anlar yaşayan vatandaşlar bölgeye yapılması planlanan "Köse Dağı Tüneli" için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlar "Yılın bu mevsiminde bile geçit vermeyen zor bir bölge burası. Zaten çok eski olan yol, yapılan bakımlarla bile artık istenen verimi sağlayamayan bir halde. Keskin virajlar, yollara düşen kayalar durumu daha da zorlaştırıyor. Tünelin bir an önce faaliyete geçmesi bu sıkıntıların çözümü için önemli adımlardan biri olacak" diyerek şikayet ve beklentilerini dile getirdi.

