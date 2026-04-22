Samsun'daki evlat dehşeti: Anne ve oğlu evde ölü bulundu! | Video
22 Nisan 2026 | 14:58
Samsun’da tartıştığı annesini tüfekle vuran 23 yaşındaki genç, aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde, şahsın geçmişte uyuşturucu kullanımıyla ilgili kaydının bulunduğu ve kumar borcu olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemelerde olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı, aynı evde yaşayan aile bireylerinden bir kardeşin eve gelmesiyle durumun ortaya çıktığı öğrenildi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Muhammet Karademir'in hayvan alım satımıyla uğraştığı, geçmişte uyuşturucu kullanımıyla ilgili bir adli işlem kaydının bulunduğu ve kumar borcu olduğu yönünde bilgiler elde edildi. İlk değerlendirmelerde, olayın kumar borcu nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Soruşturma devam ediyor.
