Hatay'da ellerine silah alan çocuklar arazide ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada | Video
23 Nisan 2026 | 10:18
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 çocuğun boş arazide silahla defalarca ateş edip, vatandaşların sesi duyup tepki göstermeleri üzerine motosiklete binerek kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.
"15 İLA 16 YAŞLARINDAKİ 3 ÇOCUK, ELİNDEKİ SİLAHLA YERE DOĞRU RASTGELE ATEŞ AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR VEYA SİLAH DENEMESİ YAPIYORLAR"
Silahla 3 çocuğun boş araziye gelip rastgele ateş ettiklerini ifade eden Hasan Yapıcı, "Geçen hafta Pazar Günü 15 ila 16 yaşlarındaki 3 çocuk, ellerinde silahla art arda binmiş motorla şuradan şöyle aşağı doğru indiler. Elinde silah olan çocuk, yere doğru rastgele ateş açmaya çalışıyorlar veya silah denemesi yapıyor. Bu gölgede bu tür girişimler burada fazla oluyor. Buraya gelip silahlarını denediklerini ya da silah sıktıklarını söylüyorlar ama burada sokakta oynayan gençlerimiz ve çocuklarımız var. Burada okul öğrencileri var. Hatta şu son dönemde Kahramanmaraş'ta olan okula yapılan silahlı saldırının sonrasında hakikaten bizi tedirgin ediyor. Tabii ki tedirgin ediyor. Bir de kolluk kuvvetleri nasıl bu arkadaşları görmüyor ve bu insanlar gelip burada silah sıkabiliyorlar. Bu kadar rahat davranabiliyorlar. Haliyle çocuklarımız sokaklarda oynuyor ya da okulda ders gören çocuklarımız var. Devletimizden şöyle bir isteğimiz var. Devletimizin yetkili organlarından bu işi kontrol altına almalarını, denetimlerini yapmalarını istirham ediyoruz" dedi.
"KAHRAMANMARAŞ'TA YETERİNCE CANIMIZ YANDI, TEKRARI OLMAMASINI İSTİYORUZ"
Kahramanmaraş'ta canların yandığına dikkat çekerek benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasının gerekliliğine dikkat çeken Yapıcı, "Bu bölgede sürekli oluyor. Hatta bazen madde kullananlar veya alkol alanlar geliyorlar. Gecenin bir yarısı gece gündüz demeksizin olur olmaz saatte uygunlu uygunsuz hareketler de bulunuyorlar. Bundan da rahatsız oluyoruz. Emniyet güçlerinin bunu kontrol etmesini, daha sıkı takip altına almasını istiyoruz. Karşımızda da şöyle bir okul var. Okulda öğrenciler var. Kahramanmaraş'ta yeterince canımız yandı. Tekrarı olmamasını istiyoruz. Herkes çocuğunu düzgün eğitirse 15 yaşındaki çocuğun silahla ne işi olur ama çocuğumuzu düzgün eğitmezsek çocuk silaha da başvurur, alkole de başvurur ve maddeye de başvurur. Tabii ki bu bölgede biraz daha yönetimin ve denetiminin artırılması için biraz daha baskılı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
