Adana'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı | Video

23 Nisan 2026 | 11:48

Adana'da polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çalışmalarda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.Ç., "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.B.,
Kaçakçılık suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan E.T., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan A.E. yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Adana’da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı | Video 01:10
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı | Video 23.04.2026 | 11:43
Akran zorbalığına bir yenisi eklendi; 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü! | Video 01:17
Akran zorbalığına bir yenisi eklendi; 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü! | Video 23.04.2026 | 11:22
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet ikiye bölündü: 1 yaralı | Video 01:07
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet ikiye bölündü: 1 yaralı | Video 23.04.2026 | 10:55
Hatay’da ellerine silah alan çocuklar arazide ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada | Video 04:03
Hatay'da ellerine silah alan çocuklar arazide ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.04.2026 | 09:56
Adana merkezli 24 ilde uyuşturucuya özendirme operasyonu: 16 tutuklama | Video 00:25
Adana merkezli 24 ilde "uyuşturucuya özendirme" operasyonu: 16 tutuklama | Video 23.04.2026 | 09:18
Bursa’da filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası kamerada | Video 03:37
Bursa'da filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası kamerada | Video 23.04.2026 | 09:13
Fırtına binanın çatısını uçurdu, faciadan dönüldü 01:39
Fırtına binanın çatısını uçurdu, faciadan dönüldü 22.04.2026 | 23:12
Siirt’te taşkın riskine karşı müdahale çalışmaları sürüyor 00:33
Siirt'te taşkın riskine karşı müdahale çalışmaları sürüyor 22.04.2026 | 22:57
Balıkesir’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü! Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı | Video 04:21
Balıkesir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü! Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı | Video 22.04.2026 | 16:23
Eskişehir’de akran zorbalığı böyle görüntülendi | Video 00:47
Eskişehir'de akran zorbalığı böyle görüntülendi | Video 22.04.2026 | 15:17
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 10 kilo marihuana ele geçirildi | Video 00:24
Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 10 kilo marihuana ele geçirildi | Video 22.04.2026 | 14:51
Samsun’daki evlat dehşeti: Anne ve oğlu evde ölü bulundu! | Video 02:26
Samsun'daki evlat dehşeti: Anne ve oğlu evde ölü bulundu! | Video 22.04.2026 | 14:41
Tekirdağ sarıya büründü: Kanola tarlaları kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 02:12
Tekirdağ sarıya büründü: Kanola tarlaları kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 22.04.2026 | 14:41
Vicdansız baba özel gereksinimli çocuğunu darp etmişti: Gözaltına alındı! | Video 01:17
Vicdansız baba özel gereksinimli çocuğunu darp etmişti: Gözaltına alındı! | Video 22.04.2026 | 13:35
Hatay’da satırlı dehşet! 3 kişiyi yaraladı | Video 02:28
Hatay'da satırlı dehşet! 3 kişiyi yaraladı | Video 22.04.2026 | 13:34
Polis 540 milyon TL’lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis çetesini çökertti | Video 00:33
Polis 540 milyon TL’lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis çetesini çökertti | Video 22.04.2026 | 11:44
Cezalara doymadı, ‘Çalışıyorum, taksitle ödüyorum, bu bir zevk’ dedi | Video 01:36
Cezalara doymadı, ‘Çalışıyorum, taksitle ödüyorum, bu bir zevk' dedi | Video 22.04.2026 | 11:02
İş yerlerine çarpıp devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 02:43
İş yerlerine çarpıp devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 22.04.2026 | 10:34
1,4 tonluk kurbanlık 580 bin TL’ye satışa çıktı! | Video 01:37
1,4 tonluk kurbanlık 580 bin TL'ye satışa çıktı! | Video 22.04.2026 | 10:07
Kontrolden çıkan tır böyle devrildi! Faciadan dönülen kaza anları kamerada | Video 00:31
Kontrolden çıkan tır böyle devrildi! Faciadan dönülen kaza anları kamerada | Video 22.04.2026 | 10:04

