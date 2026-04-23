Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video
23 Nisan 2026 | 16:25
Mersin’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, 11’i tutuklandı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 40 kilo 171 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 euro, 5 bin 250 ABD doları ve 12 bin 420 İngiliz sterlini de ekipler tarafından bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yetkililer, halkın huzuru ve özellikle gençlerin korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
