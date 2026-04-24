Video Yaşam Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını | Video
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını | Video

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını | Video

24 Nisan 2026 | 10:44

Sultanahmet Camii’nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından artan ilgiyle birlikte cami çevresinde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu. Tarihi ibadethane havadan görüntülenirken, yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Yıllardır süren kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Sultanahmet Meydanı'nda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.
Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası uluslararası ilgide yaşanan artış, camiye olan ziyaretçi akınına da yansıdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken, turistlerin güvenlik noktalarından geçerek içeri alındığı görüldü. Drone ile kaydedilen görüntülerde, caminin avlusunda yoğun insan kalabalığı ve giriş noktalarında metrelerce uzayan kuyruklar net bir şekilde görüntülendi.

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Osmanlı Cihan Devleti mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan camiyi yakından görmek için sıraya girdi. Özellikle Avrupa ve Asya'dan gelen turist gruplarının yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, cami çevresinde rehberli turların da arttığı görüldü.

