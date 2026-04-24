Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını | Video
24 Nisan 2026 | 10:44
Sultanahmet Camii’nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından artan ilgiyle birlikte cami çevresinde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu. Tarihi ibadethane havadan görüntülenirken, yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu dikkat çekti.
Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası uluslararası ilgide yaşanan artış, camiye olan ziyaretçi akınına da yansıdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken, turistlerin güvenlik noktalarından geçerek içeri alındığı görüldü. Drone ile kaydedilen görüntülerde, caminin avlusunda yoğun insan kalabalığı ve giriş noktalarında metrelerce uzayan kuyruklar net bir şekilde görüntülendi.
TURİST AKINI SÜRÜYOR
Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Osmanlı Cihan Devleti mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan camiyi yakından görmek için sıraya girdi. Özellikle Avrupa ve Asya'dan gelen turist gruplarının yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, cami çevresinde rehberli turların da arttığı görüldü.
00:54
Arnavutköy'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 24.04.2026 | 09:43
02:17
00:48
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
01:15
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
01:21
Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 24.04.2026 | 07:33
02:58
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video 24.04.2026 | 07:26
01:40
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 24.04.2026 | 07:26
01:39
Tekirdağ Çorlu'da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 24.04.2026 | 07:15
00:48
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 07:15
12:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.04.2026 | 17:35
00:19
00:43
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 23.04.2026 | 16:04
01:08
'Evleneceğim kişiyi verin' sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 23.04.2026 | 15:16
05:35
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 23.04.2026 | 13:53
00:23
Şanlıurfa merkezli silah operasyonunda 4 tutuklama | Video 23.04.2026 | 12:09
00:24
01:10
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı | Video 23.04.2026 | 11:43