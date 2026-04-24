Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video

Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti!

24 Nisan 2026 | 09:15

Amasya'da cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tır ile çarpıştığı kazada 10 aylık Yamaç bebek hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Camii'nde katıldıkları cenazenin ardından Eraslan köyüne doğru yola çıkan Nihat Özarslan yönetimindeki otomobil, Boğazköy mevkiinde kavşağa girdiği sırada, E.B., yönetimindeki tır ile çarpıştı. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta ilerlediği görüldü.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında oturan 10 aylık Yamaç Özarslan, kapısının açılmasıyla tırın altına doğru fırladı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Nihat ile otomobilde bulunan anne Emine, baba Burak ve dede Sedat Özarslan kazada yaralandı. Yamaç bebek ise hayatını kaybetti.

Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yamaç bebeğin cenazesi ise inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
