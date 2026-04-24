Arnavutköy'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video

24 Nisan 2026 | 10:04

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde okul servisi ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza, servis minibüsündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, emniyet kemeri takılıp olmadan uyuyan bir öğrencinin çarpmanın etkisiyle koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar yer aldı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen servis minibüsü okul servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. O sırada emniyet kemeri takılı olmadan koltukta uyuyan öğrenci, çarpışmanın etkisiyle koridora uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı, servis minibüsünde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve servis aracıyla çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle servis içinde bulunan öğrenciler savrulurken, emniyet kemeri takılı olmadan uyuyan bir öğrencinin koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar dikkat çekti.
Arnavutköy’de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 00:54
Arnavutköy'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 24.04.2026 | 09:43
Amasya’da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video 02:17
Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video 24.04.2026 | 09:03
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 00:48
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 01:15
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
Girit Adası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:21
Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 24.04.2026 | 07:33
Kadıköy’de helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi | Video 02:58
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video 24.04.2026 | 07:26
Pendik’te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 01:40
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 24.04.2026 | 07:26
Tekirdağ Çorlu’da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 01:39
Tekirdağ Çorlu'da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 24.04.2026 | 07:15
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 00:48
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 07:15
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 12:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.04.2026 | 17:35
Adana’da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 00:19
Adana'da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 23.04.2026 | 16:26
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 00:43
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 23.04.2026 | 16:04
’Evleneceğim kişiyi verin’ sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 01:08
'Evleneceğim kişiyi verin' sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 23.04.2026 | 15:16
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 05:35
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 23.04.2026 | 13:53
Şanlıurfa merkezli silah operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:23
Şanlıurfa merkezli silah operasyonunda 4 tutuklama | Video 23.04.2026 | 12:09
İntihar ettiği söylenen genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 00:24
İntihar ettiği söylenen genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 23.04.2026 | 11:46
Adana’da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı | Video 01:10
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı | Video 23.04.2026 | 11:43
Akran zorbalığına bir yenisi eklendi; 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü! | Video 01:17
Akran zorbalığına bir yenisi eklendi; 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü! | Video 23.04.2026 | 11:22
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet ikiye bölündü: 1 yaralı | Video 01:07
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet ikiye bölündü: 1 yaralı | Video 23.04.2026 | 10:55
Hatay’da ellerine silah alan çocuklar arazide ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada | Video 04:03
Hatay'da ellerine silah alan çocuklar arazide ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.04.2026 | 09:56

