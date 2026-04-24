Marmaris'teki 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği 'vinç' kazasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı | Video 24 Nisan 2026 | 16:28 Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin taşıma kolunun kopması sonucu 21 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde 23 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vincin henüz bilinmeyen bir nedenle taşıma kolu (bom) koptu. Düşen parça o esnada teknede bulunan Tarık Yasin Şahin'in (21) üzerine düşerken, teknede bulunan bir diğer işçi ise son anda kurtuldu. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Haberi alarak olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin cansız bedeni, kırılan vincin başka bir vinçle sağlamlaştırılmasının ardından alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü ile vinç şirketinin sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.