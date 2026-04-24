Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video

Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı

24 Nisan 2026 | 11:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte altın üretip kuyumculara ve döviz bürolarına satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan örgüte yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonda ise örgüt lideri Yüksel Atabay ve 1 diğer şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.