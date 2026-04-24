Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video

24 Nisan 2026 | 11:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte altın üretip kuyumculara ve döviz bürolarına satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan örgüte yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonda ise örgüt lideri Yüksel Atabay ve 1 diğer şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye ve İstanbul genelinde sahte altın üretip satarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin kuyumculara ve döviz bürolarına sattıkları sahte altın ile haksız kazanç elde ettikleri de değerlendirildi. 27 Ocak'ta başlatılan ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu örgüt lideri olduğu belirlenen Yüksel Atabay ve 1 diğer şüpheli yakalanarak tutuklandı. Devam eden çalışmalar kapsamında 9 diğer şüphelinin örgütün fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği belirlendi. Toplam 6 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmaları amacıyla bugün Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda bin 200 euro, 1 adet silah, 1 adet şarjör, 5 adet 7.65 fişek, 1 adet 350 bin TL tutarında çek ve 1 adet 3 milyon 500 bin TL tutarında başka bir çek ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa’da Halfeti Belediyesi’nde ’yolsuzluk’ operasyonu; 49 gözaltı | Video 01:01
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu; 49 gözaltı | Video 24.04.2026 | 11:04
Annesinin kaleminden ’Çiçeğim’... Yasemin Minguzzi oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi bu kitapta anlattı | Video 03:40
Annesinin kaleminden 'Çiçeğim'... Yasemin Minguzzi oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bu kitapta anlattı | Video 24.04.2026 | 10:26
İzmir’de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı | Video 01:27
İzmir'de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı | Video 24.04.2026 | 10:05
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’ne ziyaretçi akını | Video 04:09
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını | Video 24.04.2026 | 10:04
Arnavutköy’de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 00:54
Arnavutköy'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 24.04.2026 | 09:43
Amasya’da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video 02:17
Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video 24.04.2026 | 09:03
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 00:48
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 01:15
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
Girit Adası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:21
Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 24.04.2026 | 07:33
Kadıköy’de helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi | Video 02:58
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video 24.04.2026 | 07:26
Pendik’te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 01:40
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 24.04.2026 | 07:26
Tekirdağ Çorlu’da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 01:39
Tekirdağ Çorlu'da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 24.04.2026 | 07:15
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 00:48
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 07:15
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 12:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.04.2026 | 17:35
Adana’da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 00:19
Adana'da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 23.04.2026 | 16:26
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 00:43
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 23.04.2026 | 16:04
’Evleneceğim kişiyi verin’ sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 01:08
'Evleneceğim kişiyi verin' sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 23.04.2026 | 15:16
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 05:35
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 23.04.2026 | 13:53
Şanlıurfa merkezli silah operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:23
Şanlıurfa merkezli silah operasyonunda 4 tutuklama | Video 23.04.2026 | 12:09

