Beyoğlu ve Fatih’te hırsızlık yapan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı | Video

24 Nisan 2026 | 13:46

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişinin çantasından bin 200 dolar ve 5 bin lirayla, Fatih’teki bir otelde içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çaldığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs,önce güvenlik kamaresanı sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olay 1 Nisan'da Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi Cezayir Sokak'ta meydana geldi Pakistan uyruklu A.A.S.'nin çantasında bulunan bin 200 dolar ve 5 bin Türk lirası çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında aynı şüphelinin 6 Nisan tarihinde Fatih Cankurtaran Mahallesi Kültügün Sokak'ta bulunan bir otelde M.T.'ye ait olan ve içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çaldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Fas uyruklu A.F. (44) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından takibe alınan şüpheli Avcılar'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan A.F. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik’te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:34
Bilecik'te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 24.04.2026 | 11:58
Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video 04:51
Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video 24.04.2026 | 11:25
Şanlıurfa’da Halfeti Belediyesi’nde ’yolsuzluk’ operasyonu; 49 gözaltı | Video 01:01
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu; 49 gözaltı | Video 24.04.2026 | 11:04
Annesinin kaleminden ’Çiçeğim’... Yasemin Minguzzi oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi bu kitapta anlattı | Video 03:40
Annesinin kaleminden 'Çiçeğim'... Yasemin Minguzzi oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bu kitapta anlattı | Video 24.04.2026 | 10:26
İzmir’de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı | Video 01:27
İzmir'de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı | Video 24.04.2026 | 10:05
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’ne ziyaretçi akını | Video 04:09
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını | Video 24.04.2026 | 10:04
Arnavutköy’de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 00:54
Arnavutköy'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 24.04.2026 | 09:43
Amasya’da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video 02:17
Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video 24.04.2026 | 09:03
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 00:48
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 01:15
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
Girit Adası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:21
Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 24.04.2026 | 07:33
Kadıköy’de helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi | Video 02:58
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video 24.04.2026 | 07:26
Pendik’te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 01:40
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 24.04.2026 | 07:26
Tekirdağ Çorlu’da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 01:39
Tekirdağ Çorlu'da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 24.04.2026 | 07:15
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 00:48
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 07:15
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 12:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.04.2026 | 17:35
Adana’da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 00:19
Adana'da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 23.04.2026 | 16:26
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 00:43
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 23.04.2026 | 16:04
’Evleneceğim kişiyi verin’ sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 01:08
'Evleneceğim kişiyi verin' sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 23.04.2026 | 15:16

