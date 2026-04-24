Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü! Sürücünün havada takla attığı feci kaza kamerada | Video
24 Nisan 2026 | 15:17
Adana’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet ortadan ikiye bölünürken, bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere düştü. Feci anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ortadan ikiye ayrılırken, sürücü M.Y. savrularak havada takla attıktan sonra yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Esnaf Bülent Polat, "Burada sürekli kaza oluyor. Yola kasis ya da refüjün uzatılmasını istiyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
