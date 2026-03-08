Video Yaşam Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

08.03.2026 | 16:56

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
