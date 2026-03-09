Video Yaşam Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
09.03.2026 | 09:58

Son Dakika Haberleri... Denizli'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar güvenlik kameralarına böyle yansındı...

