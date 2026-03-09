Video Yaşam İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video
İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video

İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video

09.03.2026 | 11:26

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki aracın kapısını açan sürücü kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken araç kapısında hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde aracını park eden sürücü kapıyı açtığı sırada o esnada yoldan geçen motosikletli kurye açık kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapılırken daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde araç sürücüsünün park ettikten sonra kapıyı açtığı motosikletli kuryenin ise ona çarparak savrulduğu ve yere düştüğü görüldü.

