Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01 Antalya'da ikamet eden 60 yaşındaki adamı telefonla arayarak isminiz terör soruşturmasına karıştı diyerek 5 milyon lira dolandıra iki şüpheli Kadıköy ve Beşiktaş'ta yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 3 saat boyunca telefonu hiç kapatmadan konuştukları öne sürüldü.

Antalya'da ikamet eden emekli İ.N.'yi 22 Ocak günü bir kişi aradı. Telefondaki kişi kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp konuşmaya başladı. Yaşlı adama 'isminiz bir terör örgütü soruşturmasına karışmış. Biz sizin masum olduğunuzu biliyoruz ancak operasyon olana kadar hesabınızdaki parayı güvence altına almamız lazım' dedi. Yaşlı adam ilk önce söylenenlere inanmasa da konuşma ilerledikçe işin ciddi olduğunu düşüp parayı vermeyi kabul etti.

3 SAAT TELEFONU KAPATMADI

İddiaya göre 3 saat boyunca telefonu hiç kapatmadan konuşan dolandırıcılar adamın hesabından tam 5 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardılar. Para buhar olunca telefonu kapatan yaşlı adam durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Şüphelilerin İstanbul'da ikamet ettiği anlaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan şüphelilerden V.K. (4)'nın Kadıöy'deki adresinde olduğu belirlendi. Şüpheli 23 Ocak günü gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ BEŞİKTAŞ'TA YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında konuyla bağlantılı olduğu düşünülen diğer şüpheli M.B. (22) Beşiktaş'ta 3 Mart günü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.